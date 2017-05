Paris Hilton: Hochzeit mit Chris Zylka?

Paris Hilton und die Männer, das ist so eine Sache für sich. Die Hotelerbin hat eine recht ansehnliche Liste an Männern, mit denen sie in der Vergangenheit anbändelte. Unter ihren Ex-Freunden sind Models, Filmemacher, Schauspieler, Musiker, Sportler oder eben einfach Ex-Freunde von anderen Promidamen zu finden. Von Rick Salomon, Jason Shaw und Nick Carter über Fred Durst und Simon Rex zu Josh Henderson und Benji Madden, Paris Hilton hatte einige Liebschaften. Nun scheint es doch ernster zu werden, schon seit einigen Monaten sind Paris Hilton und Chris Zylka ein Paar und vielleicht darf sogar schon bald von Hochzeit gesprochen werden.

Liebes-Aus: Trennung bei Paris Hilton & Thomas Gross

Auch die Mutter von Paris Hilton scheint schwer begeistert von Chris Zylka zu sein

Paris Hilton schwärmt „Entertainment Tonight“ gegenüber ganz verliebt: „Wir sind Seelenverwandte, zu 100 Prozent. Seelenverwandt zu sein bedeutet, einfach Freunde zu sein und endlich jemanden zu finden, den du liebst und dem du vertraust und bei dem du weißt, dass du den Rest deines Lebens mit ihm verbringen möchtest. Das beste Gefühl der Welt.“ Klingt schwer nach verliebtem Teenager, ob das für die Ehe reicht? Mama Kathy scheint zumindest auch ganz angetan, wie Paris Hilton verrät: „Meine Mama liebt ihn. Sie ist so glücklich. Sie meint, dass er schon jetzt bereits ein Teil der Familie ist.“ Bleibt nur zu klären, was der Traumschwiegersohn in spe denn überhaupt von einer Ehe mit Paris hält. Auf die Frage, ob er den schon auf die Knie gefallen sei, sagte er NOCH nicht. Aber dann kann es ja eigentlich nicht mehr lange dauern.