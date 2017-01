Paris Jackson startet Schauspiel-Karriere!

Das Mädchen ist definitiv nicht mehr aufzuhalten. Nachdem Paris Jackson eine wirklich schlimme Zeit hinter sich gebracht hat, scheint es nun so richtig bergauf zu gehen. Paris Jackson startet nun auch ihre Schauspiel-Karriere, dies hat „TMZ“ nun erfahren. Die Tochter des verstorbenen King of Pop hatte ein Treffen mit Regisseur Lee Daniels, der sofort komplett begeistert von der 18-Jährigen war. Er hat sie direkt vom Fleck weg engagiert, angeblich ist sie schon am Set in Atlanta und steht dort für die Serie „Star“ vor der Kamera. In welchem Umfang sie nun für die US-Serie dreht, ist bisher noch nicht bekannt.

Ein von Lee Daniels (@theoriginalbigdaddy) gepostetes Foto am 9. Jan 2017 um 22:43 Uhr

Alle wollen Paris Jackson

Und auch sonst ist Paris Jackson sehr begehrt. Nachdem sie die Titelseite vom „Rolling Stone“ zierte und in einem Interview mit dem Magazin über Papa Michael Jackson verriet: „Er hat immer wieder Anspielungen gemacht, dass ihn Menschen erwischen wollen. Einmal sagte er‚ sie werden mich eines Tages umbringen'. Es klingt wie eine Verschwörungstheorie und wie kompletter Irrsinn, aber seine wirklichen Fans und jeder in der Familie weiß es. Es war alles geplant“, wurde sie für drei weitere Coverstorys für Magazine gebucht. Aber auch Modellagenturen und Fashion-Labels sind ganz verrückt nach der hübschen Paris Jackson. Branchenkenner sagen ihr eine große Karriere voraus. Es bleibt abzuwarten, für welchen Weg sich Paris Jackson sich entscheidet. Aktuell hängt ihr Herz nämlich in erster Linie an der Schauspielerei. Und da hat sie ja ebenfalls schon einen Fuß in der Tür.