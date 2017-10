Paris Jackson: Ungeschminkt auf dem roten Teppich

Ein schöner Trend in den sozialen Medien ist zurzeit das Veröffentlichen natürlicher Selfies, auf denen frau sich komplett ungeschminkt präsentiert. Dass man dadurch viele Sympathiepunkte bei seinen Fans sammelt, haben bereits Stars wie Heidi Klum, Grace Capristo oder Cheyenne Pahde erkannt. Es ist ein Statement gegen vorherrschende Schönheitsideale und soll klar machen: „Man braucht kein Make-Up, um schön zu sein!“

Paris Jackson will jetzt noch einen Schritt weitergehen und sich nicht nur auf selbst inszenierten Fotos ungeschminkt zeigen. Deswegen verzichtete sie auch auf der gestrigen 'People's Ones to Watch Party' in Hollywood auf sämtliches Make Up und schritt völlig ungeschminkt über den roten Teppich. Dass es sie sicherlich ihren ganzen Mut gekostet hat, sah man der hübschen Tochter von Michael Jackson kein bisschen an.

Voller Stolz zeigte sie sich ungeschminkt auf dem roten Teppich WENN.com

Vielleicht löst die 19-jährige damit nun ja einen neuen Trend aus und in Zukunft erscheinen alle Hollywood-Schönheiten ungeschminkt auf dem roten Teppich? Ob jede von ihnen so mutig wie Paris ist, wird sich zeigen. Fakt ist aber, dass der „King of Pop“ gang sicher sehr stolz auf seine selbstbewusste Tochter wäre!