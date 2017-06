Patricia Blanco: Bald nackt bei "Adam sucht Eva"?

Gute Aussichten für alle Fans von Patricia Blanco!

Seit sich die Tochter von Roberto Blanco nach ihrer Dschungelcamp-Teilnahme quasi rundumerneuert hat, fühlt sie sich sichtlich wohl in ihrer Haut.

Auf Facebook präsentiert sich die 46-Jährige seitdem regelmäßig knapp bekleidet - doch bald könnte sie ganz öffentlich alle Hüllen fallenlassen!

Wie die Bild am Sonntag berichtet, steht Patricia Blanco mit dem Sender RTL in Verhandlungen um eine Teilnahme an "Adam sucht Eva".

Ihr Blankziehen in der RTL-Nacktshow, in der bereits andere Promis wie Peer Kusmagk und Janni Hönscheid die Liebe fanden, will sich die 46-Jährige dabei fürstlich entlohnen lassen, so erklärte ihr Manager Burak Iner:

"'Adam sucht Eva' ist eigentlich ein ganz schönes Format. Aber das, was von RTL angeboten worden ist und was wir uns vorstellen, steht in keiner Relation zueinander. Wenn noch mal ein Gegenangebot kommt, dann lässt sich Patricia bestimmt irgendwie überreden. Für eine Viertelmillion würde ein direktes Ja kommen.“

Eine klare Ansage!

Es bleibt abzuwarten, wieviel RTL es sicht kosten lassen will, Patricia Blancos neuen Body an den kameraüberwachten Nacktstrand zu kriegen.