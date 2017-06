Patricia Blanco: Schlimme Demütigung von ihrem Vater!

Das Verhältnis zwischen Patricia Blanco und ihrem Vater Roberto Blanco ist seit Jahren angespannt. Sicher keine einfache Situation. Doch die neusten Worte des Musikers sind trotzdem wie ein Schlag ins Gesicht!

Patricia Blanco: So liebevoll spricht ihr Vater von ihrem Sohn Robin

In einem Interview schwärmt Roberto Blanco gerade in höchsten Tönen von seinem Sohn Robin. „Er ist ein guter Junge. Ich bin stolz auf ihn. Ich habe einen wunderbaren Kontakt zu ihm“, erklärt er glücklich. Der 17-jährige Robin stammt aus einer Beziehung mit der Flugbegleiterin Nicole G. und ist somit der Halbbruder von Patricia Blanco. Und während Roberto Blanco weiter von seinem Sprößling schwärmt, erwähnt er Patricia in keinem einzigen Wort. Im Gegenteil! Er erklärt sogar: „Meine Frau Luzandra und mein Sohn sind die Menschen, die ich liebe.“

Roberto Blancos Sohn macht Musik

Besonders bitter: Genauso wie Patricia Blanco, macht auch Robin Musik - zumindest mit seinen Freunden. Doch während sich Roberto Blanco anscheinend nicht für die Karriere seiner Tochter interessiert, findet er das Hobby seines Sohnes toll. „Er macht Musik mit Freunden. Das ist sehr schön. Er lässt mich auch mal reinhören, zeigt mir, was er macht“, so Roberto Blanco. Worte, die sicher wehtun...