Patricia Kelly: Große Sorge um den Kelly Family-Star

Dunkle Augenringe, fahle Haut und ein trauriger, leerer Blick - so zeigt sich Patricia Kelly aktuell in einem Video bei Facebook. Ihre Fans sind in großer Sorge!

Patricia Kelly verschiebt ihre Konzerte

In dem Video verkündet die Sängerin, dass sie ihre Konzerte in Wardenburg und Tostedt verschieben muss. Der Grund: Patricia Kelly ist krank. Eine fiese Grippe hat die Musikerin erwischt - und man sieht ihr deutlich an, wie schlecht es ihr momentan geht. Ihr Team verkündet bei Facebook: "Patricia ist an einer Grippe erkrankt und hat vom Arzt absolute Bettruhe verordnet bekommen. Es tut ihr im Herzen weh, dass die Konzerte nicht wie geplant stattfinden können."

KONZERTVERSCHIEBUNG WARDENBURG & TOSTEDT Leider müssen die Konzerte an diesem Wochenende in Wardenburg (28.4.) und Tostedt (29.4.) verschoben werden. Patricia ist an einer Grippe erkrankt und hat vom Arzt absolute Bettruhe verordnet bekommen. Es tut ihr im Herzen weh, dass die Konzerte nicht wie geplant stattfinden können. Wir bemühen uns um Ersatztermine, die wir Euch hoffentlich schon bald mitteilen können. Alle gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wir werden uns schnellstmöglich mit Details melden, auch was die Rückgabe betrifft, solltet Ihr den jeweiligen Ersatztermin nicht wahrnehmen können. Wir bitten Euch hier um ein wenig Geduld. Bitte gebt die Info an alle weiter, die diese Konzerte besuchen wollten. Es tut uns sehr leid und wir hoffen auf Euer Verständnis. PK Team Posted by Patricia Kelly on Donnerstag, 27. April 2017

Patricia Kelly: "Es geht einfach nicht mehr!"

Patricia Kelly selbst ist traurig, dass sie nicht auftreten kann. Sie erklärt, wie schlimm es sie erwischt hat! "Mir geht es nicht gut, ich habe eine Grippe. Es ist alles entzündet im Hals- und Lungenbereich. Die Ärzte haben mir geraten, die Konzerte nicht zu machen. Leider haben mich meine Kinder angesteckt, wie das so zu Hause ist. Ich bin auch nur ein Mensch. Jetzt geht es einfach nicht mehr, ich kann so nicht singen. Ich danke euch für euer Verständnis!"

Schon das Reden fällt der Sängerin sichtlich schwer. Da ist an Singen gar nicht erst zu denken.

Patricia Kelly: Die Fans zeigen Verständins

Natürlich sind die Fans traurig, dass die Konzerte verschoben werden. Doch sie zeigen Verständnis. "Nichts ist wichtiger als die Gesundheit! Gute Besserung" oder "Oje. Du siehst nicht gut aus. Erhole dich gut und wünsche dir gute Besserung", kommentieren sie fleißig.

