Patrick G. Boll: Hat der Ex-BTN-Star etwa geheiratet? - Seitdem er sich von "Berlin - Tag und Nacht" verabschiedet hat, tauchte Patrick G. Boll im TV zumindest nicht mehr so häufig auf. Trotzdem halten ihm die Fans im Netz weiter die Treue und verfolgen dort vor allem seine voranschreitende Karriere als Tätowierer.

Neues Projekt: Patrick G. Boll spielt jetzt Theater

Nun sorgte aber nicht das Foto eines Tattoos für Aufregung, sondern das Foto eines Kinoausflugs mit seinen Eltern. An seiner rechten Hand sieht man bei Patrick G. Boll am Ringfinger einen schlichten Ring. Da wird auch direkt gefragt: "Bist du verheiratet?" Direkt darauf folgt von jemand anderem: "Hab ich auch grad gedacht."

Möglich wäre es. Schließlich ist Patrick G. Boll schon sehr lange Single - auffällig lange. Über sein Liebesleben sprach er noch nie öffentlich, also kann es da durchaus schon jemanden geben, über den er einfach nur nicht spricht. Zu dem ist der Ring sehr schlicht und unauffällig, was ebenfalls darauf hindeutet, dass es eher ein Ehering sein könnte, als nur Modeschmuck. Und dann trägt er ihn auch noch am Ringfinger.

Auf die Anfrage seiner Fans dementiert Patrick G. Boll direkt: "Nein, jedenfalls nicht, dass ich wüsste." Das verschafft allerdings nur bedingt Klarheit. Denn kaum ein Promi würde bei so einer Frage direkt einlenken und sagen, dass es stimmt. So hat selbst seine Kollegin Pia Tillmann noch nie öffentlich ausgesprochen, wie sie und Stefan Donsbach nun wirklich zueinander stehen. Und das, obwohl man längst Hochzeitsbilder der beiden sehen konnte und man sie Regelmäßig zusammen in der gleichen Wohnung sieht. Offiziell machen sie es in der Öffentlichkeit nie. Und so wird es möglicherweise wohl auch bei Patrick G. Boll immer ein Geheimnis bleiben.