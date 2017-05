Patrick Wasserziehr: Sky-Moderator lässt sich das Getränk umrühren

Patrick Wasserziehr: Sky-Moderator lässt sich in absurdem Video den Kaffee umrühren - Was im ersten Moment absolut unspektakulär klingt, gibt uns einen schrägen Blick hinter die Kulissen bei Sky. Moderator Patrick Wasserziehr steht im Studio und ruft jemanden zu sich.

"Kannst du einmal umrühren, bitte?", fragt der Moderator freundlich. "Einfach umrühren", ergänzt er. Ein Mann kommt und rührt das Getränk von Patrick Wasserziehr um, das direkt vor dessen Nase steht. Hat er eine verletzte Hand? Hat er irgendwas in den Händen, was er nicht kurz beiseite stellen kann? Nein, in dem Clip, der seit einigen Stunden überall im Netz auftaucht, liefert keinen ersichtlichen Grund, warum sich der Moderator jemanden zum Getränk-Umrühren heranrufen muss.

Wütende Kommentare gegen Patrick Wasserziehr

Dementsprechend giftig sind natürlich die Kommentare, in denen die Zuschauer ihn in den freundlicheren Posts als "abgehoben" bezeichnen. Doch auch der Mann, der das Getränk rührt, wird kritisiert, weil er sich das gefallen lässt. So sind manche der Ansicht, dass er es auch nicht anders verdient hätte, wenn er solche "entwürdigenden Aufgaben" ohne Gegenwehr erledigt.

Das Video selbst sei bereits vor einigen Jahren aufgenommen worden, doch erst jetzt erlangt es seinen absurden Internet-Ruhm. Bislang hat sich Patrick Wasserziehr selbst noch nicht zu dem unglücklichen Video geäußert.