Patrick Wollny: Ist der Älteste Sohn der Wollnys Hausmann?

Bei den Wollnys war schon immer klar: Mama Silvia Wollny hat das Sagen und kümmert sich um die wilde Rasselbande. Beim ältesten Sohn Patrick Wollny scheint es genau andersrum zu sein.

Auf seiner Facebook-Seite gab der "unbekannte" Wollny an, "nichtberufstätiges Elternteil" zu sein. Offenbar prägt das Leben in der Großfamilie, sodass sich Patrick Wollny in Vollzeit um seine Kids Brian (7), Noah (4) und Samantha (2) kümmern möchte. Schon sein Titelbild signalisiert, was für ein Vollblut-Daddy er zu sein scheint.

Patrick Wollny meidet "Die Wollnys", aber nicht seine Familie

Allerdings unterscheidet ihn eine Sache ganz grundsätzlich von Matriarchin Silvia Wollny. Patrick Wollny und seine Familie meiden die TV-Welt. Anders als beispielsweise seine Schwester Jessica Birkenheuer sieht es aber so aus, als würden er und Frau Lisa die TV-Show "Die Wollnys" nicht verurteilen. Auf Facebook ist er mit Mutter Silvia befreundet und ein gemeinsames Urlaubsfoto mit der ganzen Bande zeigt ebenfalls an, dass hier offenbar kein so dramatischer Streit herrscht.

Die Fans sind zwar noch immer neugierig, doch in all den Jahren, hat man Patrick Wollny nie im TV gesehen und es sieht auch alles so aus, als sei er mit dieser Entscheidung absolut glücklich.