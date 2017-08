Patrik Fichte: „Meine Mutter starb in meinen Armen“

Auch wenn Patrik Fichte als Strahlemann gilt, gab es auch Zeiten in seinem Leben, die sehr schwer für ihn waren. Im Gespräch mit SchöWo spricht der 51-Jährige nun über den Tod seiner Eltern

„Meine Mutter starb vor vier Jahren in meinen Armen“, erinnert er sich zurück. „Wir haben unsere Eltern die letzten Jahre finanziell unterstützt, sie gepflegt und am Schluss von ihnen Abschied nehmen können. Mein Vater starb vor eineinhalb Jahren in den Armen meiner Schwester.“

Auch wenn die Zeit sehr schwer für ihn und seine Familie war, so weiß der Schauspieler sie aber auch zu schätzen. Besonders prägend fand er den Optimismus seiner Eltern. Nach deren Tod geht er bewusster an das Leben heran. „Das Leben ist für mich ein Päckchen, das ich jeden Tag neu öffne und schaue, was es mir bringt.“