Paul Angerer: Der Musiker ist gestorben

Jetzt dirigiert er den Engels-Chor: Der österreichische Musiker, Dirigent und Komponist Paul Angerer ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Der ehemalige Leiter des Südwestdeutschen Kammerorchesters starb am Mittwoch nach einer kurzen, schweren Krankheit, wie das Radio Klassik Stephansdom berichtete.

Seine Karriere begann Paul Angerer in Wien

Geboren wurde der Musiker in Wien. Dort begann er seine Karriere bei den Wiener Symphonikern, für die er in den 1950er Jahren als Solobratschist spielte. Der Startschuss für eine große Karriere: Er ergatterte Engagements an verschiedenen Bühnen, war sogar erster Kapellmeister in Bonn, sowie Opernchef in Ulm und Salzburg.

"Simpsons"-Star gestorben!

Paul Angerer arbeitete auch als Moderator

Im Jahr 1982 gründete er sein eigenes Kammermusikensemble. Das "Concilium Musicum".

Dennoch war es ihm wichtig, die klassische Musik auch der breiten Masse näherzubringen. Auf den Rundfunk-Sendern "Ö1" und "Radio Stephansdom" moderierte und plante er deshalb seine eigenen Klassik-Sendungen.