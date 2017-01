Paul Janke im Baby-Fieber

Was für ein niedlicher Anblick: Ex-Bachelor Paul Janke mit einem kleinen Neugeborenen auf dem Arm! Doch leider ist es nicht sein Baby, das er da so verliebt anschmachtet, sondern der Nachwuchs eines guten Kumpels. Trotzdem ist Paul so stolz als wäre er selbst der frisch gebackene Papa.

„Was für ein niedlicher Wurm, würde mir auch stehen oder?“, schreibt er zu dem Baby-Foto. Seine Fans sind begeistert, dass Paul in Sachen Familiengründung so langsam auf den Geschmack kommt. „Ja klar wird dir das auch stehen..Kindern sind was schönes und ein Geschenk wert“, ermutigt ihn eine Instagram-Nutzerin.

Bin stolz mh stehen oder? Ein von Paul Janke (@jankepaul) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 10:33 Uhr

Der Haken an der Sache: Um ein Kind zu zeugen, bräuchte der ewige Junggeselle erst einmal eine feste Partnerin und da ist bisher noch niemand in Sicht! Vielleicht gibt ihm der kleine Wonneproppen auf seinem Arm ja jetzt aber den nötigen Motivationsschub in Sachen Partnersuche noch mehr Gas zu geben.