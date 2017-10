Paul van Dyk: Erschütternde Beichte nach seinem dramatischen Sturz!

Der schlimme Sturz von Paul van Dyk ist jetzt mittlerweile eineinhalb Jahre her. Damals stürzte der DJ von der Bühne und fiel sechs Meter tief! Dabei erlitt der Star einen zweifachen Wirbelsäulenbruch, hatte Blutungen im Gehirn und lag sogar im Koma! Zwar trat er drei Monate nach dem Sturz wieder auf, doch jetzt beichtete er: Er hat immer noch mit den Folgen zu kämpfen!

Paul van Dyk: "Es ist ein kontinuierlicher Schmerz am Rücken."

Die erste Aussage der Ärzte nach dem Sturz von Paul van Dyk war sehr negativ. "Die Prognose war eher, dass ich mich weder daran erinnern kann, wer ich bin, noch wer meine Frau oder meine Mutter sind", erklärt er "Bild". Doch der DJ erholte sich. Trotzdem hat er bis heute mit bösen Folgen des Unfalls zu kämpfen.

"Es ist schon noch ein kontinuierlicher Schmerz am Rücken. Wenn man sich bückt, ist das sehr unangenehm. Dass dieser Schmerz da ist, gehört jetzt einfach zu meinem Leben. Da kann ich auch nichts machen. Ich werde mich an den Schmerz gewöhnen", so Paul van Dyk.

Paul van Dyk: Der Alltag ist nicht leicht

Für Paul van Dyk ist aber klar: Er gibt nicht auf. Auch wenn der Alltag manchmal Probleme macht. So zum Beispiel das Fahren mit dem Auto! "Ich brauche ein Auto, das von der Dimensionierung so ist, dass ich relativ bequem einsteigen kann", so der 45-Jährige.