Paul van Dyk hat geheiratet

Sie strahlen in die Kameras und das Glück ist ihnen deutlich anzusehen: Paul van Dyk und Margarita zeigen sich als frich getrautes Ehepaar! Das Paar hat am Wochenende kolumbianischen Hafenstadt Cartagena geheiratet.

Happiest day of our lives Posted by Paul Van Dyk on Samstag, 11. März 2017

Paul van Dyk: "Der glücklichste Tag unseres Lebens!"

Der DJ selbst postete den Schnappschuss und schrieb überglücklich dazu: "Der glücklichste Tag unseres Lebens!" Paul van Dyk und Margarita sind seit vier Jahre ein Paar. Die Kolumbianerin und der DJ wohnen gemeinsam in Berlin. Für beide ist es die große Liebe. „Er ist der schönste, süßeste, großherzigste und fürsorglichste Mensch, den man sich vorstellen kann“, schwärmte Margarita schon vor zwei Jahren gegenüber "Bild". Und die schöne Kolumbianerin steht immer hinter ihrem Mann!

Margarita stand Paul van Dyk in der schwersten Zeit bei

Vor knapp einem Jahr stürzte Paul van Dyk bei einem Festival in Utrecht sechs Meter in die Tiefe und schlug mit dem Kopf auf! Der DJ verletzte sich lebensgefährlich. Und Margarita wich ihrem Liebsten nicht von der Seite. „Sie war die ganze Zeit bei mir. Sie war der Grund für mich am Leben zu bleiben. Ohne sie hätte ich das alles nicht geschafft. Ich verdanke ihr mein Leben“, so Paul van Dyk gegenüber der Zeitschrift „Billboard Dance“.