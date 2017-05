Paul Walker: Seine Mutter verzweifelt an seinem Tod!

Fast vier Jahre ist es her mittlerweile, dass Schauspieler Paul Walker plötzlich durch einen Autounfall aus dem Leben gerissen wurde. Seine Familie hat den Tod des Hollywood-Stars bis heute nicht verkraftet.

Als der "Fast & Furious"-Schauspieler am 30. November 2013 starb, waren die Fans, aber besonders seine Familie geschockt vom Ableben des Darstellers. Besonders die Tatsache, dass er seine Tochter Meadow zurückließ, war für viele kaum zu ertragen.

Die heute 18-Jährige verarbeitet seinen Tod indem sie sich ebenso wie er für den Schutz der Weltmeere einsetzt. Die Eltern des Fanlieblings versuchen ebenfalls mit dem tragischen Schicksalsschlag zurechtzukommen.

Paul Walker: Sein Vater lebt zurückgezogen

Doch seit dem schlimmen Autounfall hat sich ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Gegenüber der Daily Mail gesteht Vater Paul: "Ich bin eine Art Einsiedler. Ich gehe nicht mehr so viel raus, weil Pauls Tod mir viel abverlangt hat. Ich habe gute Freunde, mit denen ich in Kontakt bin. Sie unterstützen mich und sind nett zu mir. So wie ich es sehe, hat ihn Gott zu sich nach Hause geholt. Das ist der größte Trost für mich." Die schönen Erinnerungen an seinen verstorbenen Sohn helfen ihm durch den Tag.

Auch Pauls Mutter Cheryl hat schwer mit dem plötzlichen Verlust zu kämpfen. Sie erinnert sich genau an den Tag des Autounfalls, wie sie in der "The Dr. Oz Show" erklärte. "Ich dachte, er würde am frühen Abend nach Hause kommen. Wir wollten mit seiner Tochter den Christbaum dekorieren."

Paul Walkers Mutter Cheryl: "Manchmal wünschte ich, ich würde morgens nicht mehr aufwachen."

"Dann stand eine Freundin von mir in der Tür, die Paul auch kannte. Sie sah so aus, als ob sie gerade jemanden verloren hatte. Sie war total fertig. Plötzlich kamen noch mehr Freunde, auch zwei junge Männer, mit denen Paul aufgewachsen ist. Sie hatten versucht, ihn aus dem brennenden Wagen zu ziehen."

Bis heute kann sie den Tod ihres Sohnes nicht nachvollziehen und hat Schwierigkeiten, das Passierte zu verarbeiten. "Manchmal wünschte ich, ich würde morgens nicht mehr aufwachen", gesteht sie. "Ich würde mir zwar nicht das Leben nehmen, aber es fühlt sich so an, denn wenn man aufwacht, wird einem klar, dass es Realität ist und durchlebt alles von Neuem.“