Paul Wesley: Liebescomeback mit Phoebe Tonkin?

Da geht doch wieder was! Erst Anfang März wurde bekannt, dass "Vampire Diaries"-Star Paul Wesley und seine Freundin Phoebe Tonkin getrennte Wege gehen. Doch irgendwie scheinen sie doch nicht so recht voneinander loszukommen. Denn jetzt wurden sie wieder zusammen gesehen!

Paul Wesley und Phoebe Tonkin schlenderten über einen Bauernmarkt

Am Sonntag trafen sich Paul Wesley und Phoebe Tonkin und schlenderten über einen Bauernmarkt. Beide wirkten total vertraut! Bahnt sich da also wirklich ein Liebescomeback an? Vier Jahre lang waren die Schauspieler ein Paar. Die Trennung kam völlig überraschend. Zuletzt wurden sie im Dezember gemeinsam gesehen. Nach der Trennung wollte sich Paul Wesley wieder mehr auf den Job konzentrieren.

Doch jetzt sind sPaul Wesley und Phoebe Tonkin plötzlich wieder vereint. Ob sie ihrer Liebe wirklich noch eine Chance geben? Man darf gespannt sein....