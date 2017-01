Was für wundervolle Neuigkeiten für Pavel Trávníček. Der Prinz aus Aschenbrödel ist bereits zum dritten Mal Vater geworden. Gerade noch hat uns der Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ die Weihnachtstage auf nostalgische Weise versüßt, nun startet das neue Jahr gleich mit so tollen Neuigkeiten für unseren Kindheitshelden. Am 30. Dezember, also einen Tag vor Silvester, erblickte der kleine Maximilian um 19.21 Uhr das Licht der Welt. Seine Mama Monika Trávníčková, die seit September 2015 mit Pavel Trávníček verheiratet ist, hat stolz weitere Details auf Facebook gepostet. Laut der 31-jährigen, frisch gebackenen Mama ist der kleine Sohn des Paares 50 Zentimetern groß und bringt 3,21 Kilogramm auf die Waage.

Monika und Pavel Trávníček hatten es in der Vergangenheit nicht leicht, wie „Bild“ erfahren hat. Das Paar hatte schon länger versucht, Nachwuchs zu bekommen. Doch leider erlitt Monika Trávníčková zwei Fehlgeburten. Umso größer dürfte das Glück nun sein, den kleinen Maximilian in den Armen zu halten. Der stolze Papa war natürlich bei der Geburt dabei. Übrigens ist es schon das dritte Kind für den 66-jährigen Pavel Trávníček. Der Schauspieler war bereits zweimal verheiratet, doch beide Ehen scheiterten. Seine Söhne sind beide bereits erwachsen.

Ob das Paar noch weitere Kinder plant, ist aktuell nicht bekannt. Aber man weiß ja nie. Jetzt können sich Monika und Pavel Trávníček aber erstmal freuen, das neue Jahr zu dritt mit ihrem kleinen Maximilian und vor allem gesund und munter begrüßen zu dürfen.