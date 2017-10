Peer Kusmagk & Janni Hönscheid: Neue Baby-Schocknachricht

Peer Kusmagk und Janni Hönscheid sorgten mit ihrem drei Monate alten Baby Emil Ocean erst in den vergangenen Tagen für ordentlich Aufsehen. Nach einem Auftritt mit ihrem Sprössling auf dem Roten Teppich waren viele Fans der Meinung, dass Peer und Janni ihr Baby zu sehr strapazieren würden. Nun buchten die Eltern einen Flug bei dem Emil 13,5 Stunden im Flugzeug verbringen muss. Die Fans sind schockiert.

Peer und Janni haben ihre Reise gut durchdacht

In einem Interview mit "Promiflash" verrieten Peer und Janni die Gründe für ihre Reise. So sagte Peer: " Es ist natürlich klar, dass wir aus zwei Gründen ziemlich schnell ans Meer müssen. Erstens, weil Janni seit anderthalb Jahren nicht mehr surfen war und das ist ihr Beruf und zum Zweiten heißt er Emil Ocean und wir müssen ihm nun mal sein namensgebendes Element zeigen." Darüber hinaus erzählten Peer und Janni, dass sie ihre Reise gut organisiert hätten. So sagen sie ebenfalls:" Wir lassen uns dabei viel Zeit, wir haben uns Verbindungen rausgesucht die alle entspannt sind." Ebenfalls sind Peer und Janni der Meinung, dass die Grundbedürfnisse von Emil durch ihre Anwesenheit, eine saubere Windel sowie eine Stillpause abgedeckt sind.

Peer Kusmagk & Janni Hönscheid: Schockierender Auftritt mit Baby

Die Fans von Janni und Peer sind schockiert

Die Fans des "Adam sucht Eva"-Paares sehen die bevorstehende Reise für Emil weniger entspannt. So ist auf Facebook unter dem Post ihrer Reiseverkündung zu lesen: "13.5 Stunden? Muss man das nem paar Monate alten Baby antun?", oder "13,5 Std. Flug? Da wird Emil-Ocean ja wahnsinnig Spaß haben...". Peer und Janni lassen sich davon allerdings nicht beirren. Ihr Entschluss steht fest: Sie treten ihre Reise mit Emil Ocean an.