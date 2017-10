Peer Kusmagk & Janni Hönscheid: Schockierender Auftritt mit Baby

Dass Peer Kusmagk und Janni Hönscheid ihre Rolle als Eltern in die Öffentlichkeit tragen ist keine Neuheit. Die neusten Bilder des Paars mit ihrem Nachwuchs sorgen allerdings für kräftige Kritik. Ihr gerade mal knapp drei Monate altes Baby hatte beim "Night-Shopping" in Berlin seinen ersten Auftritt auf dem Roten Teppich. Viel zu früh finden die anderen Promis auf dem Event.

Der Auftritt von Peer und Janni geht zu weit

Beim "Night-Shopping" in Berlin sorgte der Auftritt der Reality-Stars für ordentlich Aufsehen. Das Paar kam nämlich nicht alleine. Mit dabei war ihr knapp drei Monate alter Sohn Emil Ocean. Fest verpackt vor Jannis Brust geschnallt, wurde der Kusmagk-Spössling über den Roten Teppich getragen. Die stolzen Eltern sahen ihren Auftritt entspannt. So sagten sie: „Sie wollten mal wieder was für sich tun.“ Ebenfalls verriet Janni gegenüber "RTL": "Abends wird er sowieso schlafen, da können wir gut shoppen gehen." Peer unterstützte seine Angebetete mit der Aussage: "Es ist wichtig für ein Paar, eine Beziehung, dass man mal wieder was für sich macht."

Janni Hönscheid & Peer: Paddeltour mit Baby-Söhnchen

Die anderen Promis sehen den Auftritt skeptisch

Die anderen Promi-Gäste treten dem Auftritt von Janni und Peer mit gemischten Gefühlen gegenüber. Neben einem "Ups" von Sonya Kraus, ist die Powerblondine ebenfalls der Meinung: "So ein kleines Wesen gehört nach Hause ins Bett". Designer und Schauspieler Julian F.M. Stoeckel ist der Meinung: "Ich würde mir lieber eine Nanny besorgen (...)". Trotz Kritik ist Peer der Meinung: "Wir haben uns einfach gefreut darauf und das haben wir auf unser Kind transportiert". Na dann...