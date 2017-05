Peer Kusmagk und Janni Hönscheid: Baby-Doku auf RTL II!

Peer Kusmagk feiert sein Serien-Comeback! Der Schauspieler, der von 2002 bis 2003 für die erfolgreiche Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ vor der Kamera stand, ist bald wieder im TV zu sehen. Diesmal hat Peer Kusmagk allerdings Unterstützung, gemeinsam wird der Restaurantbesitzer nämlich mit seiner schwangeren Freundin Janni Hönscheid für eine Baby-Doku auf RTL II vor der Kamera stehen. Der Radiomoderator und die Surferin lernten sich bei der RTL-Nackt-Kuppelshow „Adam sucht Eva“ kennen und nur drei Monate später war Janni Hönscheid schwanger. Nun will sich das Paar von den RTL II-Kameras begleiten lassen. Somit dürften sämtliche Gerüchte über eine angebliche Trennung wohl hinfällig sein.

Peer Kusmagk: Trennung trotz Baby von Janni Hönscheid?

Ein Sprecher des Senders hat „Bild“ gegenüber bestätigt, dass Peer Kusmagk und Janni Hönscheid bereits voll und ganz mit den Dreharbeiten beschäftigt sind: „Wir befinden uns aktuell in Produktion einer Dokusoap mit Janni und Peer, die noch in diesem Jahr auf Sendung geht.“ Demnach wollen sich die 26-Jährige und ihr 41-jähriger Partner sogar bis n den Kreissaal begleiten lassen. Fans des Paares finden diese Idee gar nicht so richtig gut und die werdenden Eltern müssen sich via Facebook einige Vorwürfe gefallen lassen. Das Paar wird kritisiert: „Und ich hab gehofft, es wird nicht so wie bei Sarah & Pietro. Wieso kann man solche private Momente nicht auch so privat wie möglich halten? Es gelangt doch so viel an die Öffentlichkeit.“ Unter einem anderen Post erklärt das TV-Paar: „Weil es uns Spaß macht, Menschen auf unserer Reise durch das Leben mitzunehmen Wir haben uns vor laufenden Kameras kennengelernt... warum sollten wir nun plötzlich "die Tür zumachen"?“