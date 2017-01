Peer Kusmagk und Janni Hönscheid führen eine neue Tradition ein

Ihre Liebe ist etwas ganz Besonderes: Peer Kusmagk und Janni Hönscheid lernten sich splitterfasernackt vor laufenden Kameras in der Show ‚Adam such Eva – Promis im Paradies’ kennen und verliebten sich ineinander. Nun sind die beiden ein halbes Jahr zusammen und wohnen schon gemeinsam in Berlin.

Ein ganz schönes Tempo legen die Zwei da vor, aber warum auch warten, wenn alles passt? Für das Jahr 2017 haben sich Peer und Janni jetzt zudem einen ganz besonderen Vorsatz überlegt: Sie wollen ihre Fans noch intensiver als zuvor an ihrem Privatleben teilhaben lassen und werden deswegen nun passend zum Jahr 2017 täglich ein Foto hochladen, das sie stets zur Uhrzeit 20:17 Uhr zeigt!

„Immer um exakt 20.17 Uhr machen wir ein Foto mit einer Momentaufnahme, was wir zu diesem Zeitpunkt machen!“, verkündeten sie auf ihrer Facebook-Seite. Ob Burger essend im Bett, beim romantischen Candlelight-Dinner oder mal auch getrennt voneinander, wenn Janni ihrer alten Heimat Fuerteventura wieder einen Besuch abstattet – den Fans bleibt aus dem Leben des Pärchens nun einfach nichts mehr verborgen! Es bleibt abzuwarten, ob die Zwei genug Disziplin aufbringen können, um wirklich das ganze Jahr über ihren Plan in die Tat umzusetzen. Das mit den Vorsätzen ist ja schließlich immer so eine Sache...!