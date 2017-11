Penny: Heftiger Shitstorm für neues Produkt!

Penny hat sich zur Weihnachtszeit eine ungewöhnliche Aktion überlegt. Der Discounter hat damit einen heftigen Shitstorm ausgelöst!

Seit Jahren bietet Penny in der Vorweihnachtszeit den sogenannten Zipfelmann an. Dieser ist in diesem Jahr in den Regenbogenfarben der Schwulen-Bekleidung gekleidet.

„Willkommen im Team Zipfelmann: Unser neues Design steht für Vielfalt, Toleranz und Liebe! Ab Montag und nur für kurze Zeit findet ihr die neuen Zipfelmänner in eurem Penny-Markt!“, schrieb Penny auf seiner offiziellen Facebook-Seite.

Zwar gibt es auch positive Kommentare, aber auch negative Kritik: Einige User kritisieren, dass Penny damit den Weihnachtsmann oder den Nikolaus abschaffen wolle. „Traurig ist das alles. Warum muss man alte Bräuche diffamieren und aufgeben? … Dass man aus dem Weihnachtsmann einen Zipfelmann machen muss, das werde ich nie verstehen. Weihnachten gehört zu unserer Kultur“, schreibt beispielsweise ein User. Dennoch scheint der schwule Zipfelmann ein absoluter Verkaufserfolg zu werden.