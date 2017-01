Viele Stars verdienen ihr Geld oft nicht nur mit Talent, sondern auch mit ihrem Aussehen. Sophia Wollersheim hat in beiden Bereichen viel zu bieten und ist meistens nur perfekt gestylt anzutreffen.

Allerdings nimmt sie die Sache mit der Perfektion nicht immer allzu ernst und kann auch mal über sich lachen. Auf ihrer Facebook-Seite teilte sie zwei „Selfie-Fails“ mit ihren Fans und amüsierte sich herrlich darüber. „Das sind meine absoluten Foto-Pannen. Aus Versehen ausgelöst. Ich finde, das sollte ich mit euch teilen“, schreibt sie lachend dazu. Kaum ein Promi würde jemals freiwillig solche Bilder von sich ins Netz stellen, doch Sophia schämt sich kein bisschen für die verwackelten Aufnahmen.

So viel Mut kommt bei den Fans jedenfalls mächtig gut an und so teilen sie in den Kommentaren ebenfalls ihre peinlichsten Fotos mit der 29-Jährigen.

Hut ab!