Peter Dinklage wird wieder Papa

Der Babybauch ist nicht mehr zu übersehen: "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage und seine Frau Erica Schmidt erwarten ganz offensichtlich Baby Nr. 2. Auf der Premiere des Off-Broadwaystück "All the Fine Boys" präsentierte die Autorin zum ersten Mal ihre Babykugel!

Peter Dinklage und Erica Schmidt haben bereits eine Tochter

Zwar gaben weder Peter DInklage noch Erica Schmidt bei der Premiere in New York ein Statement zu den süßen baby-News, doch die Autorin legte immer wieder schützend ihre Hand auf den Bauch. Und auch die Darsteller Abigail Breslin und Isabelle Fuhrmann posierten zusammen mit Erica und hielten ihren Babybauch.

Für das Paar ist es bereits das zweite Kind. 2011 kam Tochter Zelig. Die darf sich jetzt endlich auf ein Geschwisterchen freuen.

Peter Dinklage und Erica Schmidt sind seit 2005 verheiratet

Peter Dinklage und seine Frau Erica führen eine skandalfreie Ehe - ganz untypisch für Hollywood! Schon 2004 machte Peter seiner Liebsten einen Antrag, 2005 traten die beiden vor den Altar. Und auch heute, 12 Jahre später ist das Paar noch immer happy und verliebt. Und jetzt krönt ihr zweites Kind diese Liebe.