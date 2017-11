Peter Hahne macht Schluss!

Peter Hahne macht mit seiner TV-Karriere Schluss! Der Journalist hat angekündigt, dass im Dezember die letzte Folge seiner Talkshow im ZDF laufen wird.

Peter Hahne führte durch die Nachrichtensendungen „heute“ und „heute-journal“, später leitete er das Hauptstadtstudio des ZDF. Seit 2010 moderierte Peter Hahne eine Talkshow im ZDF. Mit 65 Jahren will er sich aus dem TV-Geschäft verabschieden, wie er gegenüber der dpa angekündigt hat. Eine große Verabschiedung soll es nicht geben, verriet er weiter.

„Peter Hahne“ lief zunächst am Sonntagmittag, danach am Vormittag und seit rund eineinhalb Jahren nur noch nach Mitternacht. Der Moderator kündigte an, im kommenden Jahr auch sein Büro räumen zu wollen.