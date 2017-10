Phil Collins: Schockierende Bilder nach Sturz

Die neusten Bilder von Phil Collins schockieren seine Fans. Der Sänger scheint sich nach seinem schweren Sturz im Juni immer noch nicht vollständig erholt zu haben. Eigentlich wollte Phil nächsten Monat wieder auf der Bühne stehen. Der momentane Zustand des Stars zeigt, dass diese Pläne wohl kaum realisierbar sind.

Phil Collins Tochter beruhigte die Fans

Obwohl die Tochter von Phil Collins seine Fans mit den Worten beruhigte: "Es geht ihm gut, danke“, machen sich viele Gedanken um den Gesundheitszustand des Stars. Seit einer Rückenoperation hat Phil eine Gehbehinderung. Ohne Gehhilfe ist für ihn jeder Schritt beschwerlich. Durch seinen Sturz zog er sich ebenfalls eine Kopfverletzung zu, die mit mehreren Stichen genäht werden musste.

Phil Collins: Selbstmordgedanken

Phil Collins alt und eingefallen

Der Sänger ähnelt auf den neusten Bildern einem alten, eingefallenen Mann. Von dem sonst so charismatischen Star ist nicht mehr viel übriggeblieben. Phil litt in der Vergangenheit an einer Alkoholsucht. Sind das die Spätfolgen seiner Krankheit?