Philipp Stehler: Der Bachelorette Kandidat hat einen neuen TV-Job

Bei der Bachelorette ist Philipp Stehler vielleicht nicht so erfolgreich gewesen, doch im Nachhinein ist er wohl der einzige Kandidat der 2015er Staffel, an den man sich heute noch erinnert. Er wollte den persönlichen PR-Schub nutzen und hat das auch geschafft.

Er tauchte seither in "Berlin Models" auf und ist in der RTL 2 Reality-Soap "Sterne von Berlin - Die jungen Polizisten" zu sehen. Und nun verriet er gegenüber InTouch Online bei der Eröffnung des Hamburger John Reed was er derzeit sonst noch tut, denn derzeit seien keine Dreharbeit zu "Sterne von Berlin".

Philipp Stehler passt auf an Filmsets

"Ich mache Produktionsberatung", erklärt Philipp Stehler. "Ich bin an Filmsets und erkläre, wie es bei der Polizei wirklich zugeht." Er selbst war jahrelang selbst Polizist und sorgt nun dafür, dass sich TV-Produktion so nah wie möglich an die Realität halten. "Es ist schon verrückt, wie vieles im TV ganz weit von der Realität im Dienst entfernt ist. Natürlich soll eine Geschichte erzählt werden, doch selbst im hochgelobten Tatort gibt es haufenweise Sachen, die man realistischer und einfach besser machen könnte", berichtet er weiter.