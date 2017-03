Philipp Stehler spielt bei "Berlyn" mit

Bei „Die Bachelorette“ suchte Philipp Stehler die große Liebe, spielte dann bei GZSZ und „Sterne von Berlin“ mit und hat nun einen TV-Job.

Philipp Stehler wird neuer Hauptdarsteller in der RTL II You-Soap „Berlyn“. „Meine Fans schreiben immer unter meine Snaps und Posts – zeig mal mehr, wann filmst du mal wieder – jetzt filme ich täglich und freue mich drauf“, erzählt Philipp Stehler gegenüber „Promiflash“.

Demnächst ist Philipp Stehler also an der Seite von Kimi Blue Ochsenknecht in der Serie zu sehen. Philipp Stehler freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich freue mich auf die spannende Zeit in der Berlyn-WG. Das wird ein ganz besonderes Abenteuer". Im Vergleich zu anderen Soaps wie BTN und „Köln 50667“ ist „Berlyn“ nicht gescriptet. Ab wann Philipp Stehler in der Serie zu sehen ist, ist aber noch ungewiss.