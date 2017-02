Pierre & Beatrice Casiraghi: Das Baby ist da!

Monaco hat allen Grund zur Freude! Pierre Casiraghi und seine Frau Beatrice sind zum ersten Mal Eltern geworden. Erst heute, am 28. Februar, kam das Baby der beiden zur Welt.

Pierre & Beatrice Casiraghi haben einen Sohn bekommen

Ausgerechnet Beatrice Borromeos Schwester Matilde Borromeo hat die frohe Botschaft via Instagram verraten. Zu einem Bild, auf dem lediglich ein Strauß Blumen zu sehen ist, schreibt sie ganz aufgeregt: „28. Februar 2017 – ein neues Datum wird zum Familien-Kalender hinzugefügt.“ Und ein kleines Detail in dem Post verrät auch gleich nebenbei das Geschlecht des Babys. Matilde fügt dem Satz nämlich noch zahlreiche blaue Herzen hinzu. Es ist also offenbar ein Junge!

Pierre und Beatrice Casiraghi sind ein echtes Adels-Traumpaar

Im Juli 2015 gaben sich Pierre Casiraghi und Beatrice Borromeo ganz romantisch das Ja-Wort. Wenige Monate später wurde heftig spekuliert, ob die beiden Nachwuchs erwarten. Kommentiert haben sie die Gerüchte nie. Doch als Beatrice einen Auftritt beim Nationalfeiertag in Monaco hatte, konnte man diue große Babykugel deutlich erkennen. Jetzt ist das Baby endlich da. Und ganz Monaco jubelt!