Pietro Lombardi: Auf diesen Beweis haben die Fans gewartet

Die Fans bekommen momentan nicht genug von Pietro Lombardi und seinem neuen Song „Mein Herz“. Der 24-Jährige stürmte die Download-Charts im Eiltempo und bedankte sich auf seiner Facebook-Seite für den Support seiner Fans.

„Ich habe wirklich bei vielen nachrichten Gänsehaut gehabt“, gesteht er und es wird erneut klar, welch große Bedeutung der Song für ihn hat. Trotzdem möchte Pietro klarstellen, dass er nicht gelogen hat und die Einnahmen wirklich gespendet werden.

„Der eine Teil geht an die Kölner Uniklinik, an die Herzstation“, erklärt er. „Da hab ich natürlich, beziehungsweise wir, eine ganz besondere Bindung, weil da auch Alessio behandelt worden ist. Und der andere Teil geht an einen Förderverein für krebskranke Kinder, auch in Köln.“

Damit die Fans ihm auch wirklich glauben, setzt der Sänger noch einen drauf: „Wir werden auf jeden Fall zu 100% die Beweise dafür haben. Wir werden mit einem Scheck zu beiden Organisationen hingehen und den überreichen.“

So viel Transparenz scheint bei seinen Followern gut anzukommen und auch die Kinder und Familien, denen er mit seiner Spende helfen wird, dürften sich über die großzugüge Aktion sehr freuen.