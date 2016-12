Pietro Lombardi: Bald nackt mit den Sixxpaxx auf der Bühne?

Ob Pietro Lombardi auf dieses schlüpfrige Angebot wohl eingeht? Der Sänger hat ja bereits angekündigt, dass er im neuen Jahr vor allem eine Sache vor hat: Abnehmen! „Ich bin richtig fett geworden. Ich wiege aktuell 88 Kilo, bei 1,74 Meter ist das schon, wo man sagt oh, die Grenze ist erreicht“, erklärte er bei Facebook. Damit soll Schluss sein. „Wieder mehr Sport, was für meinen Körper tun und einfach wieder mich wohlfühlen in meinem Körper. Ich glaub, das ist sehr sehr wichtig. Egal was die Leute sagen, […] man muss sich in seinem eigenen Körper gut fühlen. Da freue ich mich riesig drauf.“

Jetzt wollen ihm ganz bestimmte Herren dabei helfen: Die Sixxpaxx! Die Strip-Gruppe half schon Sarah Connor Ex Marc Terenzi beim abspecken und ließ ihn sogar auf der Bühne strippen. Jetzt wenden sie sich an Pietro Lombardi! Gegenüber Promiflash erklärt David Farell:"Hallihallo, Pietro! Ja, wir haben es gehört. Wir haben dein Video gesehen. Du hast dir starke Ziel fürs neue Jahr gesetzt. Bisschen sportlicher werden, bisschen abspecken, bisschen fitter werden, bisschen an dir arbeiten, und dafür sind wir auf jeden Fall genau die Richtigen."

Und auch auf der Bühne hätte David Pietro Lombardi gerne dabei: "Du kannst ebenfalls mit den Sixxpaxx zusammen zum Sport gehen. Eventuell auch mal einen Auftritt mit uns machen. Liegt bei dir. Du bist herzlich eingeladen. Schau vorbei! Alles Gute fürs neue Jahr! Meld dich einfach bei uns." Ob Pietro also bald die Hüllen fallen lässt? Man darf gespannt sein...