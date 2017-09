Pietro Lombardi bringt ein Buch raus

Was für eine Überraschung! Aktuell promotet Pietro Lombardi seine neue Single "Senorita", die in wenigen Tagen auf den Markt kommt. Jetzt überrascht er seine Fans schon mit dem nächsten Projekt: Pietro Lombardi bringt ein Buch heraus!

Pietro Lombardi: "Heldenpapa im Krümelchaos"

Im Januar erscheint Pietro Lombardis Buch "Heldenpapa im Krümelchaos". Das Thema? Natürlich Pietros neues Leben als Papa nach der Trennung von Sarah Lombardi. In der Beschreibung heißt es: "Authentisch und mit viel Witz – typisch Pietro eben – erzählt der junge und fürsorgliche Vater in diesem Buch, wie sein chaotisches Leben mit Kind wirklich aussieht. Welche Hürden gilt es im Alltag zu meistern? Was macht einen guten Papa aus? Was waren die größten Desaster – und was hat Pietro daraus gelernt? Das Buch ist ein Must-have für alle Fans und eine Liebeserklärung an Söhnchen Alessio."

So sieht das Cover von Pietro Lombardis neuem Buch aus Eden Books

Pietro Lombardi beschreibt sien neues Leben im Buch, Sarah in einer Doku

Während Pietro Lombardi seine Zeit als Single-Papa in einem Buch zusammenfasst, lockt es seine Ex Sarah Lombardi wieder vor die Kamera. In der Doku "Echt Familie - Das sind wir" wird die Sängerin von RTL II auf ihrem neuen Weg begleitet.