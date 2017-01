Pietro Lombardi bringt eine neue Single raus!

Neues Jahr, neues Leben! 2016 war sicher kein einfaches Jahr für Pietro Lombardi! Seine Frau Sarah Lombardi hat ihn betrogen und die Liebe der beiden ist zerbrochen. Doch Pietro Lombardi wäre nicht Pietro Lombardi, wenn er nicht trotz all dem nach vorne blicken würde. Denn jetzt will er wieder richtig durchstarten und bringt am 6. Januar seine neue Single "Mein Herz" raus!

In einer Video-Nachricht bei Facebook, kündigt der Sänger stolz an: „Jetzt im Jahr 2017 hab ich mir wirklich viel vorgenommen. Ihr wisst alle, ich liebe die Musik und ich habe jetzt zusammen mit meinem Team einen Song geschrieben, wo ich wirklich all meine Gefühle reingepackt habe.“

Worum es darin geht? „Die Message des Songs ist einfach: keiner ist alleine von euch. Egal was ist, es ist immer jemand da, der an euch glaubt. Einer ist immer da, der für euch kämpft, der für euch da ist und der sein Herz einfach für euch aufgeben würde, weil ihr ihm so wichtig seid“, so Pietro weiter. Ob Pietro Lombardi damit auch die Trennung von Sarah verarbeitet?

Die Fans des Musikers freuen sich riesig über die neue Musik. "Habe jetzt schon Tränen in den Augen von deinem Song. Ich freue mich so sehr drauf" und "Das kurze Stück gehört und Gänsehaut gehabt", schreiben sie fleißig bei Facebook. Und Pietro tut mit seiner Musik sogar etwas Gutes! "Die kompletten Einnahmen werden zu 100% an Herz und krebskranke Kinder gespendet", verkündet der 24-Jährige. Ein klasse!