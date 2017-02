Pietro Lombardi: Comeback bei Facebook!

Pietro Lombardi hält seine Fans bei Facebook täglich auf dem Laufenden, aber in den vergangenen Tagen ist es ruhig um den Sänger auf seiner Seite geworden – doch das hatte einen ganz besonderen Grund!

Der Ex-Mann von Sarah Lombardi wird bald in der neuen ProSieben-Show „Global Gladiators“ teilnehmen. Die Dreharbeiten fanden in den vergangenen Tagen mitten in der Wüste statt und deshalb konnte Pietro auch nichts posten.

Nach einer einwöchigen Pause feiert Pietro Lombardi nun sein Comeback in Deutschland! Mit einem Video hat er sich wieder zurückgemeldet. „Zurück in Deutschland“, schrieb er zu dem Clip. Die Fans sind happy, dass Pietro Lombardi wieder da ist.

Pietro Lombardi ist froh, Alessio endlich wieder in den Armen halten zu können - davon postete er ebenfalls einen Schnappschuss. Die neue Show „Global Gladiators“ soll im Frühjahr auf ProSieben gezeigt werden.