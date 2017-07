Pietro Lombardi: Darum hat er keine neue Freundin!

Nach der Trennung von Sarah und Pietro Lombardi kam sie ziemlich schnell mit einem neuen Mann ums Eck. Bei Pietro hingegen tut sich irgendwie nichts in punkto Liebesleben. Hier und da mal gab es Spekulationen, doch Pietro Lombardi stellt immer wieder richtig, dass er Single ist. In einem Live-Video auf seiner Facebookseite hat Pietro Lombardi erklärt, warum er keine neue Freundin hat. Er ist offenbar zu dick: „Für wen muss ich dünn sein? Ich guck manchmal in den Spiegel und denk mir: „Jetzt weiß ich, warum du Single bist!!“

Ist Pietro Lombardi zu dick?

Man kann aber davon ausgehen, dass Pietro Lombardi lediglich scherzt. Auch wenn er der Meinung ist dass er an manchen Stellen etwas Speck hat, heitern seine Fans ihn sofort auf: „Du kriegst jede Lady ab. Brauchst dir keine Gedanken machen.“ Und wen man sich an sein letztes Foto mit freiem Oberkörper erinnert, ist da auch wirklich weit und breit kein Speck zu erkennen.

Spontan-Tattoo: Pietro Lombardi hat sich wieder unter die Nadel gelegt

Allerdings steht zwischen Pietro Lombardi und einer neuen Liebe tatsächlich sein Promistatus. Der Sänger erklärte kürzlich „red!“ Gegenüber: „Eigentlich ist es traurig, dass du Angst haben musst, dass wenn dir zum Beispiel jemand sympathisch ist und du dich gut mit ihm verstehst – auch andere Mütter z.B., mit denen man sich austauscht. Wenn die sagt: Lass mal einen Kaffee zusammen trinken, sag ich: Ej, tut mir leid, wir können nicht gehen. Wenn ein Foto von uns kommt, bist du sofort meine Freundin.‘“ Das sind eben die Schattenseiten des Ruhms. Aber irgendwann lernt Pietro Lombardi bestimmt noch die richtige Frau kennen.