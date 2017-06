Pietro Lombardi: Diese schamlose Anmache macht ihn sprachlos

Pietro Lombardi genießt sein Single-Dasein momentan in vollen Zügen. Auf seinem Snapchat-Account sieht man den Sänger immer wieder mit seinen Freunden. Sie essen gemeinsam, sind oft unterwegs und haben viel Spaß.

Nach einem Kinobesuch wartete nun allerdings eine große Überraschung auf sie. „Da kommt man ins Auto und dann sieht man sowas. Hallelujah“, bringt der 24-Jährige erstaunt hervor. Dabei filmt er einen kleinen Zettel, auf dem neben einer Telefonnummer auch der folgende Satz zu lesen ist: „Pietro, du geile Sau. Meld dich mal! Ich will deine neue Sarah sein!“

Bei dieser überraschenden Anmache fehlen auch dem sonst so selbstbewussten Sänger die Worte. Gerade erst erklärte er gegenüber InTouch Online, dass er sich mit einer neuen Beziehung noch Zeit lassen will. Auf so eine plumpe Anmache wird der ehemalige DSDS-Sieger deshalb wohl eher nicht reagieren.