Pietro Lombardi: DSDS-Comeback!

Dieses Foto ist wie eine Zeitreise! Pietro Lombardi posiert grinsend neben Dieter Bohlen - und zwar ausgerechnet im DSDS-Studio! Feiert er etwa sein Castingshow-Comeback?

Pietro Lombardi: "Nach fast 7 Jahren immer noch unzertrennlich!"

Pietro Lombardi selbst postete das Foto auf seiner Facebook- und Instagram-Seite. Der Sänger und auch Dieter Bohlen strahlen über das ganze Gesicht, beide scheinen sich riesig zu freuen.

Ein Beitrag geteilt von Pietro Lombardi (@_pietrolombardi_) am 27. Okt 2017 um 2:12 Uhr

"DSDS Familie! Nach fast 7 Jahren immer noch unzertrennlich! Ich habe Dieter beim Casting in Köln besucht. An dem Ort und an der selben Stelle wo ich mein erstes Casting hatte! Ein unfassbares Gefühl hier hat alles begonnen", schreibt Pietro Lombardi dazu.

Offenbar hat er einen kurzen Abstecher ins Studio gemacht. Ob er auch in der neuen Staffel 2018 zu sehen sein wird? Wer weiß!

Pietro Lombardi: Zurück zu den Wurzeln

2011 gewann Pietro Lombardi die achte Staffel von DSDS. Dort lernte er auch seine Ehefrau Sarah Engels kennen und lieben. Das Paar mauserte sich zum süßesten TV-Team in Deutschland - bis die Liebe vor einem Jahr zerbrach. Trotzdem bereut Pietro Lombardi nichts und denkt immer noch gerne an seine Zeit bei DSDS zurück.