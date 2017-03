Pietro Lombardi: "Ehrlichkeit ist das A und O!"

Oh oh, an wen dieser Spruch wohl adressiert sein könnte...

Mehrere Monate ist die aufsehenerregende Trennung von Sarah Lombardi jetzt schon her und es scheint, als ginge es Pietro Lombardi in seiner neuen Rolle als Single-Papa wirklich gut.

Der 24-Jährige verbringt Zeit mit Söhnchen Alessio, trifft seine Kumpels und widmet sich wieder der Musik - doch so ganz scheint Pietro über das dramatische Ende seiner Ehe doch nicht hinweg zu sein!

Auf Facebook postete er jetzt einen Spruch, der nicht nur aus Sicht seiner Fans als deutlicher Fingerzeig in Richtung von Sarah Lombardi verstanden werden dürfte...

"Ehrlichkeit ist das A und O!!!", schreibt Pietro zu dem Zitat mit den Worten: "Nichts ist wertvoller als jemand, der ehrlich zu dir ist."

Eine deutliche Ansage, die auch die Facebook-User als solche verstehen - doch nicht bei allen trifft Pietros Post auf Zuspruch!

Denn während viele Fans des Sängers gleich wieder gegen Sarah Lombardi schießen, meinen andere, die wahren Absichten des 24-Jährigen zu durchschauen:

Es scheint, als wäre die Fans sich über die Motive von Pietro Lombardi uneins - bei einigen dürfte er sich mit dem vermeintlichen Seitenhieb gegen seine Ex jedoch auch ein Eigentor geschossen haben...