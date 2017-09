Pietro Lombardi: Emotionale Nachricht an seine Fans

Pietro Lombardi emotional wie nie!

Erst vor Kurzem brachte der Sänger zusammen mit Kumpel Kay One seine neue Single "Señorita" heraus - seitdem gehen die Klickzahlen des Songs durch die Decke.

Um sich nach seinem Erfolg einmal richtig bei den Fans zu bedanken, wendete sich Pietro auf Facebook jetzt mit einem rührenden Video an seine Follower:

"Ich möchte an dieser Stelle von Herzen Dankeschön sagen", beginnt Pietro seine Botschaft, "Nicht nur für das, was gerade passiert, sondern für alles, was seit Tag eins passiert ist, dass ihr mich immer unterstützt habt, dass ihr immer da wart, egal ob es gute oder eher schlechte Zeiten waren."

Sein heutiger Erfolg sei für ihn früher undenkbar gewesen:

"Weil ich auch wirklich viel, viel mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte", gesteht Pietro, "In meinen Augen konnte ich nicht singen, konnte nicht performen, ich dachte, ich bin nicht gut genug."

Doch trotz seines derzeitigen Erfolgs will Pietro immer die richtigen Prioritäten setzten:

"Es ist zwar schön, aber einfach nicht das Wichtigste im Leben. Menschlichkeit, Respekt und Gesundheit ist an der ersten Stelle... Ich hab wirklich viele Menschen kennengelernt in diesem Business, die denken, sie wären was Besseres - ich kann solche Menschen nicht leiden."

Vor allem einer sei in seinem Leben daher immer die Nummer eins - Söhnchen Alessio:

"Danke natürlich auch an meinen Sohn, der mit jeden Tag Kraft gibt, wenn ich ihn nicht hätte, wäre ich schon lange im Untergrund. Er ist das Wertvollste in meinem Leben, das es gibt", schloss der Sänger seine emotionale Danksagung.