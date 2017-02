Pietro Lombardi enthüllt: So viele Kinder will er wirklich noch!

Vor einigen Stunden überraschte Pietro Lombardi seine Fans mit einem Video live aus dem Tattoo-Studio. Dort ließ er sich ganze acht Stunden lang das Gesicht, den Namen und das Geburtsdatum von Alessio auf den rechten Unterarm tätowieren, wie er INTOUCH Online gegenüber exklusiv verriet.

Die Idee kam ihm schon vor einiger Zeit, allerdings habe er extra so lange mit der prachtvollen Körperverzierung gewartet, weil sich das Gesicht von Alessio noch so sehr veränderte. Natürlich stellt sich bei so einem großen Tattoo die Frage, wo denn nun weitere Kinder Platz haben werden. „Maximal noch zwei Kinder“, antwortet Pietro prompt – Und er habe ja auch noch einen linken Arm!

Es scheint, als hätte der DSDS-Star einen genauen Plan für seine Zukunft als Familienvater. Alles, was ihm jetzt noch fehlt, ist die richtige Frau an seiner Seite - doch die dürfte bei so vielen Verehrerinnen nicht lange auf sich warten lassen!