Pietro Lombardi: Er präsentiert seine neue Rolex

Bei Pietro Lombardi läuft es rund!

Erst am Freitag brachte der Sänger mit Kumpel Kay One seinen neuen Song "Señorita" heraus und konnte sich schon in den ersten Tagen über reichlich Zuspruch und Klicks von den Fans freuen.

Auf Snapchat präsentierte der 25-Jährige jetzt voller Stolz seine wohl ganz persönliche Belohnung für die Arbeit der letzten Zeit: Eine goldene Rolex!

Snapchat / Pietro Lombardi

"Neue Uhr!", freute sich Pietro über seine neue Luxus-Anschaffung - deren Neupreis vom Hersteller auf rund 30.000 Euro gesetzt wurde.

Tja, es scheint, als ob der junge Vater in Zukunft ganz besonders gerne nach der Uhrzeit gefragt werden würde...