Pietro Lombardi: Er wohnt in Oliver Pochers Wohnung

Wer Oliver Pocher kennt, der weiß, dass der Comedian nie ein Blatt vor den Mund nimmt. Besonders bei „Global Gladiators“ fiel er dadurch auf, dass er seine Mitstreiterin Lilly Becker immer wieder auf die Palme brachte.

Doch obwohl er so oft und gerne provoziert, steckt in dem 39-Jährigen ein Herz aus Gold. Wie Pietro Lombardi jetzt verriet, ist er in eine Wohnung von Olli in Köln gezogen. "Also, diese Wohnung gehört Oliver Pocher und ich zahle an Olli Miete praktisch, also er ist mein Vermieter und Freund, würde ich jetzt mal sagen", erklärte der Sänger seinen Fans.

Nach der Trennung von Sarah Lombardi hatte der junge Vater keine eigene Bleibe und darum auch keine Möglichkeit, sich mit Alessio zurückzuziehen. Er wohnte bei einem Freund und konnte seinen Sohn deshalb auch nicht bei sich schlafen lassen. Erst durch die nette Geste von Pocher hat Pietro wieder ein eigenes Dach über dem Kopf und kann sein Leben in vollen Zügen genießen.