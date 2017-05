Pietro Lombardi: Erleichterung nach Facebook-Hack!

Das war vielleicht ein Schock für den armen Pietro Lombardi. Der Sänger gab gestern über seinen Kumpel Kay One bekannt, dass sein Facebook-Profil gehackt wurde. Pietro hatte in einem Video klargestellt, dass die Posts aktuell nicht von ihm sind. Zum Glück konnte das Problem innerhalb von kurzer Zeit wieder gelöst werden. In einem weiteren Video, diesmal wie gewohnt von seiner eigenen Seite, gab der Ex von Sarah Lombardi noch gestern Abend Entwarnung. Pietro Lombardi hat wieder Zugriff auf sein Facebook-Konto und zeigt sich deutlich erleichtert. Offenbar ist alles gutgegangen, zumindest sieht es aktuell so aus.

Pietro ist back !!!! Posted by Pietro Lombardi on Donnerstag, 11. Mai 2017

Pietro Lombardi ist noch nicht sicher

Denn so ein Hackerangriff kann auch ganz schön schief gehen, das weiß auch Pietro Lombardi. Schließlich ist die Affäre seiner Frau Sarah Lombardi aufgeflogen, weil intime Fotos von ihr und Michal T. der Öffentlichkeit zugespielt worden sind. In diesem Fall war es wohl kein Hackerangriff, aber es ist genau das, was Hacker tun. Pikante Informationen, die Prominente lieber unter Verschluss halten wollen, an die Öffentlichkeit bringen. S ist beispielsweise einem Hacker zu verdanken, dass wir nun so einige Hollywoodstars nackt kennen. Von Pietro Lombardi ist bislang noch nichts Verwerfliches aufgetaucht, aber wer weiß. Es ist durchaus möglich, dass in den nächsten Tagen noch Material im Netz erscheint, welches den einstigen DSDS-Gewinner in zweifelhaftes Licht rückt. Bleibt zu hoffen, dass dem nicht so ist Aber wahrscheinlich hat Pietro Lombardi auch einfach nichts zu verbergen.