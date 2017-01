Pietro Lombardi feiert nach 5 Jahren sein Stern TV-Comeback!

Das Wochenende war bestimmt nicht sonderlich toll für Pietro Lombardi. Seine zukünftige Ex-Frau Sarah hat ihn nicht nur betrogen, sie scheint mit ihrer Affäre nun auch noch fest liiert zu sein. Auch wenn Sarah Lombardi die Beziehung abstreitet, am Wochenende sind Fotos aufgetaucht, die sie gemeinsam mit Michal T. im Disneyland Paris zeigen. Da gibt es wohl nicht mehr viel abzustreiten. Der gehörnte Ehemann Pietro bleibt cool. Er sagt RTL gegenüber, es sei ihm egal, ob Sarah wieder mit ihrem Ex zusammen ist. Er konzentriert sich offenbar lieber auf das Hier und Jetzt, wie er in einem Facebook Live-Video deutlich macht. Darin verrät er nämlich, dass er am kommenden Mittwoch sein Stern TV-Comeback feiern wird. Vor 5 Jahren war Pietro Lombardi zu Gast bei Steffen Hallaschka, doch bis dato blieb es bei dem einen Besuch.

Pietro Lombardi und Steffen Hallaschka haben sich vor 5 Jahrene zuletzt gesehen

Und nun treffen die zwei Herren, die damals beide am Anfang ihrer Karriere standen, erneut vor laufenden Kameras aufeinander. Natürlich war Steffen Hallaschka schon länger Radio- und TV-Moderator bekannt, doch den großen Durchbruch hatte er, als er am 12. Januar 2011 Kollegen Günther Jauch nach 20 Jahren Stern TV ablöste. Und Pietro gewann 2011 DSDS. In den letzten Jahren ist so einiges passiert und möglicherweise wird Steffen Hallaschka dem Musiker ziemlich auf den Zahn fühlen. Es bleibt abzuwarten, wie viel Pietro nach seinem Privatleben und der Trennung von Sarah Lombardi gefragt wird. Denn eigentlich will der Sänger in erster Linie seinen neuen Song „Mein Herz“ vorstellen.