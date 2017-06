In Flirtlaune? Pietro Lombardi textet mit Frauen

Pietro Lombardi-Fans, aufgepasst!

Lange war dem sympathischen Sänger nach dem Trennungsdrama rund um Ex-Frau Sarah Lombardi die Flirtlaune gehörig vergangen - aber das scheint sich jetzt geändert zu haben!

In einem Interview mit "Red" deutete der 25-Jährige unlängst an, dass er wieder bereit ist, seine Fühler in puncto Partnersuche auszustrecken.

Wie Pietro erklärte, schreibt er auch wieder mit Frauen hin und her, alles weitere gestaltet sich dank seiner Prominenz jedoch schwierig...

So sei es beispielsweise unmöglich, mit einer Frau auch nur einen Kaffee trinken zu gehen, ohne dass ihm in der Öffentlichkeit eine neue Romanze angedichtet werde.

Tja, auch wenn sich die Flirt-Feinheiten noch schwierig gestalten - so mancher Fan würde sich über eine Text-Romanze mit dem Sänger sicher freuen...