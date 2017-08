© Facebook/Kay One

Pietro Lombardi: Gemeinsamer Song mit Kay One

Wenn das mal nicht erfolgsversprechend ist! Pietro Lombardi und Kay One machen zusammen Musik. Gerade erst waren die beiden gemeinsam auf Mallorca - und zwar nicht, um Urlaub zu machen, sondern um das Musik-Video zu ihrem ersten gemeinsamen Song zu drehen. Der vielversprechende Titel: "Senorita".

Worum es gehen wird, ist leicht zu erraten: "Es geht um Themen, die einfach 24 Stunden in unseren Köpfen sind: Frauen!", verraten die Musiker im Interview mit "RTL". "Aber das heißt natürlich nicht, dass man das im Privatleben so exzessiv ausleben muss. Wir leben es in der Musik aus", sagen sie weiter.

Ja klar, nur in der Musik. Wie dem auch sei - der Song verspricht schon jetzt ein echter Hit zu werden.

Denn: Sänger Pietro Lombardi und Rapper Kay One sind schon jeder für sich alleine enorm erfolgreich. Wenn diese beiden gemeinsame Sache machen, kann dabei - zumindest musikalisch - eigentlich gar nichts Schlechtes rauskommen.