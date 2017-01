Pietro Lombardi: Großartige Baby-News

Im Hause Lombardi herrscht gerade das absolute Baby-Fieber! Allerdings nicht bei Pietro Lombardi selbst, sondern bei seinem Bruder Marco.

Der kleine Adriano Leo Lombardi kam am 26.01.2017 zur Welt. Auf Facebook freute sich die Mutter des DSDS-Stars mit einem süßen Post über den Familienzuwachs. „Endlich ist er da - unser kleiner Sonnenschein. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als so ein kleines Gottesgeschöpf“, schrieb sie zu dem Foto einer kleinen Babyhand.

Auch wenn dies eine sehr schöne Nachricht ist, so hinterlässt das Babyglück doch einen ziemlich bitteren Beigeschmack. Seit fast fünf Jahren steht Pietro mit seiner Familie kaum noch in Kontakt. In einem „Bild“-Interview verriet Nicole Lombardi sogar, dass sie ihren Enkel Alessio bisher nicht kennenlernen durfte. Vielleicht ist die Vaterschaft seines Bruders die große Chance für ihn, seiner Familie endlich wieder näher zu kommen und die Differenzen beiseite zu legen.