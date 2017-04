Pietro Lombardi hat endlich eine neue Wohnung!

Groß und schön - genauso wie Pietro Lombardi es sich gewünscht hat. Der Sänger hat endlich eine Neue! Eine neue Wohnung natürlich! Knapp sechs Monate nach der Trennung von Ehefrau Sarah Lombardi kann er endlich sein eigenes Reich beziehen.

Pietro Lombardi zeigt stolz seine neue Wohnung

Bei Facebook postet Pietro Lombarid auch gleich das erste Foto seiner Single-Wohnung. Und die kann sich echt sehen lassen: Eine schöne Maisonette-Wohnung mit Wendeltreppe. "Neue Wohnung! Morgen gehen die Renovierungen los ich freu mich so sehr", schreibt der Sänger zu dem Bild.

Pietro Lombardi: Irritierendes Video!

Nach der Trennung zog Pietro Lombardi zu einem Freund

Das Pietro Lombardi sich so sehr auf seine eigenen vier Wände freut, ist keine Überraschung! Nach der Trennung von Sarah im Oktober überließ er ihr die gemeinsam angemietete Wohnung und anschließend auch das Haus, dass die beiden zusammen gebaut haben. Der 24-Jährige selbst zog zu einem Kumpel und war plötzlich völlig auf sich alleine gestellt. „Klar, bin ich momentan alleine. Sarah und ihre Familie, die mich akzeptiert haben, habe ich verloren. Bis auf meinen Sohn gibt es niemanden mehr für mich. Bei mir fängt jetzt alles von vorne an. Ich muss alles neu lernen. Ich hab' mein komplettes Leben in Sarahs Hände gegeben“, erklärte er.

Mittlerweile kommt er aber bestens klar. Und das kann Pietro Lombardi auch in seiner eigenen Wohnung unter Beweis stellen...