Pietro Lombardi: Hat er doch schon eine neue Freundin?

Die Trennung von Sarah und Pietro Lombardi ist mittlerweile acht Monate her. Und während Sarah schon eine neue Beziehung hatte, die in der Zwischenzeit auch schon wieder in die Brüche ging, konzentrierte sich Pietro Lombardi auf seine Karriere und vor allem Söhnchen Alessio. Von anderen Frauen wollte er nach dem Fremdgeh-Skandal überhaupt nichts wissen. Bis jetzt! Denn jetzt überrascht er seine Fans mit einer süßen Beichte!

Pietro Lombardi: "Klar, schreibe ich mit Mädchen!"

In einem Interview mit dem ProSieben Magazin "red" verriet Pietro Lombardi, dass es sehr wohl andere Mädchen in seinem Leben gibt. "Ich würde dich jetzt anlügen, wenn ich sagen würde, ich habe mit gar keinem Mädchen Kontakt. Klar, schreibe ich mit Mädchen, soll ich nur mit Jungs schreiben?!“, grinst er. Pietro Lombardi ist offenbar schon offen für eine neue Beziehung, doch ganz einfach ist es trotzdem nicht. Denn seit der Trennung von Sarah sind alle Augen auf ihn gerichtet!

"Eigentlich ist es traurig, dass du Angst haben musst, dass wenn dir zum Beispiel jemand sympathisch ist und du dich gut mit ihm verstehst – auch andere Mütter z.B., mit denen man sich austauscht. Wenn die sagt: Lass mal einen Kaffee zusammen trinken, sag ich: Ej, tut mir leid, wir können nicht gehen. Wenn ein Foto von uns kommt, bist du sofort meine Freundin“, lacht Pietro Lombardi. Ob er eine bestimmte Lady meint, die ihm besonders sympathisch ist? Wer weiß!

Pietro Lombardi: Ein Liebescomeback mit Sarah ist ausgeschlossen

Doch auch, wenn es für Pietro Lombardi durch die Presse nicht ganz einfach ist eine neue Beziehung einzugehen - eines schließt er trotzdem komplett aus: Ein Liebescomeback mit Sarah! Denn Pietro erklärt klar und deutlich:"Wenn ich jetzt mit ihr zusammenkommen würde, wäre ich nicht glücklich. Und es nur fürs Kind zu tun – der Kleine merkt das! Und so wie es ist, ist der Kleine glücklich!"