Pietro Lombardi: Heftiger Shitstorm nach Facebook-Foto!

Wer unter die Bezeichnung Promi fällt, muss aufpassen, was er in den öffentlichen Netzwerken postet. Wer prominent ist und Kinder hat, muss noch viel mehr auf der Hut sein. Und wer Lombardi mit Nachnamen heißt…. Nun ja, das kann man sich ja denken. Klassischerweise ist es Sarah Lombardi, die mit jedem Facebookpost den geballten Hass der Netzgemeinde auf sich zieht. Aber ab und an gelingt eben auch ihrem zukünftigen Ex-Mann ein Volltreffer und er löst einen Shitstorm aus. Dabei wollte Pietro Lombardi eigentlich nur seine Vorfreude auf etwas Zeit mit Söhnchen Alessio teilen. Aber besorgte Facebooknutzer, aufmerksame Lombardi-Hater und natürlich auch nichtprominente Eltern haben das Profil von Pietro stets im Blick und siehe da, DIESES Foto sorgte für viel Unmut:

Auf mein kleinen Kämpfer warten ❤❤❤ Stolzer Papa ❤❤❤ Posted by Pietro Lombardi on Donnerstag, 23. Februar 2017

Pietro Lombardi regiert ungehalten auf die Facebook-Kritik

Alessios Kindersitz im Auto und dazu die Worte von Pietro Lombardi: „Auf mein kleinen Kämpfer warten. Stolzer Papa.“ Das Problem ist für einige User, dass Pietro seinen Sohn auf den Beifahrersitz platzieren möchte. Es wird darüber diskutiert, dass so ein kleines Kind wie Alessio nicht vorne sitzen darf, weil das zu gefährlich sei, oder der Kindersitz zumindest andersrum ausgerichtet sein solle. So wird beispielsweise gepöbelt: „Er hat aber NICHT'S vorne zu suchen du super Papa“ und „Der Beifahrer Sitz wird auch Todessitz genannt“. Aber Pietro Lombardi hat auch viele Stimmen auf seiner Seite, die ihm bestätigen, dass er nichts falsch gemacht hat. Zumal der Sänger explizit erwähnt hat, dass er auch daran gedacht hat, den Beifahrerairbag auszuschalten. Trotzdem platzt dem gebeutelten Papa der Kragen: „Kümmert euch um eure Kinder und redet mir nicht rein was ich meinem machen und tun soll“. Dabei sollte man doch eigentlich annehmen, dass Pietro Lombardi so langsam mal an Reaktionen auf seine Facebookfotos gewöhnt sein sollte.